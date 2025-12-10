Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Hamas propõe ‘congelar’ armamento em troca de trégua de longo prazo em Gaza

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
10/12/2025 20:41

compartilhe

SIGA

Um dirigente do Hamas propôs, nesta quarta-feira (10), congelar o armamento do movimento islamista em troca de uma trégua duradoura na Faixa de Gaza, e mostrou-se aberto à presença de uma força internacional de manutenção da paz na fronteira do território palestino com Israel.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

“A ideia de um desarmamento total é inaceitável para a resistência. O que está proposto é um congelamento, ou um armazenamento (...) para dar garantias contra qualquer escalada militar a partir de Gaza com a ocupação israelense”, declarou Khaled Meshaal, ex-número um do movimento islamista palestino, em entrevista ao canal catariano Al Jazeera.

“É a ideia que discutimos com os mediadores, e penso que, com uma posição americana pragmática (...), essa visão poderia ser aceita pela administração americana”, apontou.

A primeira fase do plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para pôr fim à guerra previa, com o início de uma trégua em 10 de outubro, a restituição dos reféns vivos e mortos retidos em Gaza, em troca de centenas de prisioneiros palestinos detidos em Israel. Nesta quarta-feira, restava apenas o corpo de um refém em Gaza.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse no último domingo que espera “muito em breve” passar para a segunda fase do plano, e anunciou um novo encontro com Trump em 29 de dezembro.

A guerra foi desencadeada por um ataque sem precedentes do Hamas em Israel em 7 de outubro de 2023.

glp/sar/cab/eg/cjc/ic/lb

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia israel

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay