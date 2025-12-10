Assine
Internacional

PSG fica no 0 a 0 com Athletic Bilbao, mas se aproxima das oitavas da Champions

AL
Alice LEFEBVRE
Repórter
10/12/2025 19:57

No caldeirão de San Mamés, o Paris Saint-Germain ficou no empate em 0 a 0 com o Athletic Bilbao nesta quarta-feira (10), pela Liga dos Campeões, mas continua se aproximando da classificação para as oitavas de final. 

Com 13 pontos em 18 possíveis e atualmente na terceira posição, os parisienses ainda assim terão que esperar para garantir a vaga na próxima fase. 

O objetivo nos dois últimos jogos, contra o Sporting de Lisboa, fora de casa, e Newcastle será terminar entre os oito primeiros, o que garante uma vaga direta nas oitavas de final. 

Mas este empate, que tem pouco impacto na classificação – o time estava em segundo lugar antes do início desta 6ª rodada – mostra que a equipe do técnico Luis Enrique tem sido inconsistente no ataque. 

Sem Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi e o goleiro Lucas Chevalier, os campeões europeus não representaram muita ameaça para o time de Ernesto Valverde, que teve vários desfalques por lesão.

- Um russo e um ucraniano no PSG -

Esta partida ficou particularmente marcada pela entrada do zagueiro ucraniano Illya Zabarnyi no intervalo. Substituindo o capitão Marquinhos, ele jogou seus primeiros minutos ao lado de seu companheiro russo, o goleiro Matvey Safonov: uma imagem rara e impactante no contexto da invasão russa da Ucrânia. 

No jogo, em meio à pressão proporcionada por 51.000 torcedores bascos, os atuais campeões tentaram ditar o ritmo desde o início, impondo sua pressão, passes precisos e transições rápidas sobre o time da casa. 

Mas os parisienses encontraram dificuldades com o estilo de pressão dos jogadores do Athletic Bilbao, que estavam motivados após a vitória do fim de semana contra o Atlético de Madrid (1-0). 

Longe do futebol ofensivo apresentado no sábado contra o Rennes (5-0) ou contra o Tottenham (5-3) no último jogo da Champions, desta vez o PSG pecou repetidamente nas finalizações: Fabian Ruiz (37'), mas também Senny Mayulu (41', 45' e 49'), escalado como falso 9, enquanto Bradley Barcola acertou o travessão (65').

Embora o ponta francês, assim como o georgiano Khvicha Kvaratskhelia, estivessem aptos para jogar neste fim de semana, tiveram um impacto menor do que contra o Rennes, visto que Ousmane Dembélé estava "doente" e "em repouso", e Désiré Doué jogou 30 minutos após um mês e meio de ausência (lesão na coxa). 

Mas o francês ainda precisará de mais tempo em campo para fazer a diferença que fez no final da última temporada, especialmente porque o ataque precisaria dele em sua melhor forma hoje. 

Após se recuperar contra o Tottenham depois da derrota para o Bayern de Munique (2-1), o PSG registrou seu primeiro empate na Liga dos Campeões nesta temporada. Com isso, o time francês segue sem vencer em Bilbao, depois da derrota (2-0) sofrida em 2011, época em que começou a ser comandado por dirigentes do Catar.

ali/ah/aam/cb

Tópicos relacionados:

c1 eur fbl

