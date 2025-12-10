Trump diz que conversou em 'termos bastante duros' com líderes europeus sobre a Ucrânia

O presidente americano Donald Trump disse que manteve nesta quarta-feira (10) um diálogo em "termos bastante duros" com líderes do Reino Unido, da Alemanha e da França sobre a guerra na Ucrânia, e advertiu que novas conversações poderiam representar "uma perda de tempo".

"Discutimos sobre a Ucrânia em termos bastante fortes", afirmou Trump a repórteres ao ser questionado sobre uma conversa telefônica que teve com o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, o chanceler alemão Friedrich Merz e o presidente francês Emmanuel Macron.

"Tivemos algumas pequenas disputas sobre pessoas e já veremos como acaba tudo", acrescentou.

Trump disse ainda que não decidiu sobre uma proposta dos europeus para realizar novas reuniões na Europa no fim de semana, com participação dos Estados Unidos e da Ucrânia. "Não queremos que seja uma perda de tempo", afirmou.

"Antes de ir a uma reunião, há coisas que devemos saber", declarou na Casa Branca.

Nos últimos dias, Trump voltou a expressar sua impaciência com o presidente ucraniano Volodimir Zelensky, ao reprovar o fato de que ele ainda não leu a proposta americana para pôr fim à guerra da Rússia contra a Ucrânia.

Kiev, por sua vez, entregou aos Estados Unidos uma contraproposta ao plano, disseram nesta quarta-feira à AFP dois funcionários ucranianos.

