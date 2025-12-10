Juventus sofre, mas vence Pafos (2-0) e ainda sonha com classificação na Champions
A Juventus teve dificuldades, mas acabou vencendo o Pafos por 2 a 0 em casa nesta quarta-feira (10), reacendendo suas esperanças de se classificar para as oitavas de final da Liga dos Campeões.
No papel, parecia que seria tranquilo para a 'Juve' diante dos campeões cipriotas, estreantes na principal competição europeia de clubes.
Mas ultimamente a 'Vecchia Signora' tem decepcionado seus torcedores ou os levando à beira de um ataque de nervos. Diante de um time transbordando confiança, invicto em dois jogos fora de casa na Liga dos Campeões (0-0) contra Olympiacos e Kairat Almaty), a Juventus se mostrou abalada.
O técnico Luciano Spalletti precisou de apenas cinco minutos para perceber que teria uma noite difícil, quando viu o toque de calcanhar inteligente de Anderson Silva acertar a trave direita, sem chances para Michele Di Gregorio.
O atacante brasileiro, ao final de um contra-ataque fulminante lançado pelo sempre presente João Correia, acertou a trave novamente aos 32 minutos, o que deixou Spalletti furioso.
- Vaias no intervalo -
Kenan Yildiz quase abriu o placar aos 8 minutos, mas seu chute colocado foi desviado por Georgios Michael, goleiro do Pafos que jogou de máscara.
Um lance evidenciou a falta de confiança da Juventus, que está apenas em 7º lugar no Campeonato Italiano, a oito pontos dos líderes. Jonathan David perdeu um gol feito aos 42 minutos, cara a cara com Michael.
Indo para o vestiário sob uma forte vaia da torcida no intervalo, o time de Turim esperou até a marca de uma hora de jogo e a entrada de Francisco Conceição para melhorar e assumir o controle da partida.
Weston McKennie deixou a torcida mais tranquila no Allianz Stadium ao abrir o placar aos 67 minutos, após um passe preciso de Andrea Cambiaso.
Seis minutos depois, a Juve nocauteou o Pafos com uma jogada entre Conceição e Yildiz finalizada por David.
Graças a esta vitória, a segunda na Liga dos Campeões desta temporada, a Juve subiu para o 17º lugar com nove pontos, antes de receber o Benfica no dia 21 de janeiro.
A equipe também permanece invicta em casa em todas as competições (cinco vitórias e cinco empates no campeonato italiano e na Liga dos Campeões).
O Pafos ainda pode sonhar em continuar sua aventura europeia: o campeão cipriota, que enfrentará o Chelsea, está em 26º lugar, com 6 pontos.
