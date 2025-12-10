Preços do petróleo fecham estáveis

As cotações do petróleo se mantiveram sem grandes alterações nesta quarta-feira (10), apesar da nova flexibilização monetária anunciada pelo Federal Reserve (Fed), enquanto o mercado aguardava com cautela possíveis novidades sobre a Ucrânia.

O barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em fevereiro, subiu 0,44%, para US$ 62,21. Seu equivalente no mercado americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI), com vencimento em janeiro, teve alta de 0,36%, para US$ 58,46.

"Não houve realmente nenhuma notícia importante para o mercado do petróleo hoje", comentou John Kilduff, da Again Capital.

No fim do dia, o Fed anunciou um corte de juros de 0,25 ponto percentual pela terceira vez consecutiva neste ano, um sinal percebido como positivo para a economia americana e a demanda de petróleo do país. A decisão era esperada pelos analistas.

O mercado do petróleo se encontra há meses em meio a um fogo cruzado. De um lado, os investidores "se preocupam com um excesso de oferta no próximo ano", devido aos aumentos de produção da Opep+. "Isso é o que realmente mantém o preço do WTI abaixo da marca dos US$ 60", destacou o analista.

Por outro outro lado, "existe certa preocupação" diante da "possível perda de uma quantidade importante de petróleo russo", caso se apliquem estritamente as novas sanções contra Moscou, principalmente as americanas, acrescentou Kilduff.

