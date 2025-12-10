Líder Arsenal vence Brugge (3-0) fora de casa e segue 100% na Champions

O líder Arsenal se manteve com 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões ao vencer o Brugge por 3 a 0 nesta quarta-feira (10), na Bélgica, dando um grande passo rumo às oitavas de final.

Com 18 pontos de 18 possíveis e um impressionante saldo de gols de +16, graças a um único gol sofrido em seis jogos, os 'Gunners' vão enfrentar nas últimas duas rodadas da fase de liga a Inter de Milão e o Kairat Almaty com a missão praticamente cumprida.

O primeiro gol do time londrino foi um lance de genialidade do atacante Noni Madueke, que arrancou da lateral, driblou dois adversários e ficou de frente para a área. Sem hesitar, soltou uma bomba de pé esquerdo direto no ângulo (25'), marcando um dos gols mais bonitos da noite de Champions... Até o do brasileiro Gabriel Martinelli.

Com um chute ainda mais espetacular, Martinelli fechou o placar para o Arsenal (56'), pouco depois de Madueke marcar o segundo de cabeça (47').

O Brugge (31º), que só venceu um jogo até aqui, soma quatro pontos e se mantém fora da zona de classificação para a fase de mata-mata.

bur-dam/pm/cb/AAM