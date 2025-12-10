Copom mantém taxa de juros Selic em 15%

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil manteve, nesta quarta-feira (10), a taxa básica de juros Selic em 15%, em uma tentativa de conter a inflação no país, cuja economia mostra sinais de desaceleração.

Com a decisão do Copom, a taxa básica de juros brasileira continua entre as mais elevadas do mundo e permanece em seu nível mais alto desde julho de 2006.

