Villarreal perde para o Copenhague (3-2) e está praticamente eliminado da Champions

Apesar de lutar até o apito final, o Villarreal foi praticamente eliminado da Liga dos Campeões após perder por 3 a 2 para o Copenhague nesta quarta-feira (10), no Estádio de la Cerámica.

O time dinamarquês abriu o placar logo aos 2 minutos por meio de Mohammed Elyounoussi, mas Santiago Comesaña empatou no começo do segundo tempo (47').

A torcida quase não teve tempo de comemorar o gol de empate, já que os visitantes reagiram imediatamente com um gol de Elias Achouri (48'), recolocando sua equipe à frente no placar.

O 'Submarino Amarelo' não se deu por vencido e continuou pressionando até que Tani Oluwaseyi (56') marcou o segundo gol, deixando tudo igual novamente.

No entanto, quando o time da casa atacava com mais intensidade e criava as melhores chances de gol, Andreas Cornelius (90') silenciou a torcida ao marcar o gol da vitória da equipe visitante.

Graças a esse gol, os dinamarqueses alcançaram a 23ª posição com 7 pontos e seguem na luta pelas vagas na repescagem de acesso às oitavas de final do torneio (do 9º ao 24º lugar).

Já o Villarreal, atualmente na 35ª posição entre 36 equipes nesta fase de liga, conquistou apenas um ponto em seus seis primeiros jogos.

Considerando que a Juventus, atualmente em 24º lugar, já tem seis pontos com três jogos a disputar, o time espanhol está praticamente eliminado, restando apenas a confirmação, que pode vir de outros resultados.

