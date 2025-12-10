Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Villarreal perde para o Copenhague (3-2) e está praticamente eliminado da Champions

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
10/12/2025 17:27

compartilhe

SIGA

Apesar de lutar até o apito final, o Villarreal foi praticamente eliminado da Liga dos Campeões após perder por 3 a 2 para o Copenhague nesta quarta-feira (10), no Estádio de la Cerámica. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O time dinamarquês abriu o placar logo aos 2 minutos por meio de Mohammed Elyounoussi, mas Santiago Comesaña empatou  no começo do segundo tempo (47'). 

A torcida quase não teve tempo de comemorar o gol de empate, já que os visitantes reagiram imediatamente com um gol de Elias Achouri (48'), recolocando sua equipe à frente no placar. 

O 'Submarino Amarelo' não se deu por vencido e continuou pressionando até que Tani Oluwaseyi (56') marcou o segundo gol, deixando tudo igual novamente. 

No entanto, quando o time da casa atacava com mais intensidade e criava as melhores chances de gol, Andreas Cornelius (90') silenciou a torcida ao marcar o gol da vitória da equipe visitante. 

Graças a esse gol, os dinamarqueses alcançaram a 23ª posição com 7 pontos e seguem na luta pelas vagas na repescagem de acesso às oitavas de final do torneio (do 9º ao 24º lugar).

Já o Villarreal, atualmente na 35ª posição entre 36 equipes nesta fase de liga, conquistou apenas um ponto em seus seis primeiros jogos. 

Considerando que a Juventus, atualmente em 24º lugar, já tem seis pontos com três jogos a disputar, o time espanhol está praticamente eliminado, restando apenas a confirmação, que pode vir de outros resultados.

rsc/dam/aam/cb

Tópicos relacionados:

campeones den esp fbl liga

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay