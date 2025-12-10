Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Flamengo vence Cruz Azul (2-1) e avança à semifinal da Copa Intercontinental

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
10/12/2025 16:41

compartilhe

SIGA

O Flamengo avançou para a semifinal da Copa Intercontinental após derrotar o Cruz Azul por 2 a 1 nesta quarta-feira (10), no chamado 'Dérbi das Américas', no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O meia uruguaio Giorgian De Arrascaeta mais uma vez brilhou marcando os dois gols da equipe rubro-negra no confronto entre os campeões da Copa Libertadores e os vencedores da Liga dos Campeões da Concacaf. 

O primeiro gol saiu aos 14 minutos, aproveitando um presente do lateral argentino Gonzalo Piovi, do Cruz Azul, e o segundo aos 71, finalizando um contra-ataque. 

Jorge Sánchez havia havia deixado tudo igual para o time mexicano pouco antes do intervalo (44'), com um belo chute.

Com essa vitória, os times da Conmebol ampliaram sua vantagem sobre os mexicanos no retrospecto, que agora é de 43 vitórias para os sul-americanos, 16 empates e 35 vitórias para as equipes mexicanas em partidas da Libertadores, Copa Sul-Americana, Recopa Sul-Americana e Mundial de Clubes.

o Flamengo busca seu segundo título da Copa Intercontinental, após a conquista de 1981, quando a equipe liderada por Zico derrotou o Liverpool por 3 a 0 em Tóquio, no Japão. 

Na semifinal, no próximo sábado, o time comandado pelo técnico Filipe Luís vai enfrentar o Pyramids FC, do Egito. 

E o vencedor desse duelo terá pela frente o Paris Saint-Germain na final que está marcada para o dia 17 de dezembro. 

prb/raa/aam/cb

Tópicos relacionados:

fbl

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay