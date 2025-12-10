Beyoncé será a protagonista do próximo Met Gala em Nova York

A cantora Beyoncé copresidirá a festa de gala anual do Museu Metropolitano de Nova York (Met Gala) em maio próximo, ao lado da atriz Nicole Kidman e da ex-número 1 mundial do tênis, Venus Williams, anunciou a instituição nesta quarta-feira (10).

Como ocorre a cada ano desde 1995, a rainha da moda Anna Wintour, que recentemente deixou a direção da edição americana da revista Vogue, também presidirá o evento, que será realizado em 4 de maio.

Esta é a primeira vez desde 2016 que Beyoncé subirá as escadarias deste evento conhecido pela presença de celebridades com figurinos extravagantes assinados por grandes estilistas.

A cantora, de 44 anos, concluiu meses atrás sua "Cowboy Carter Tour", título de seu último disco, coroado como o álbum do ano no Grammy.

Seus fãs e especialistas antecipam um novo projeto em 2026.

Anthony Vaccarello, diretor artístico da Saint Laurent, a atriz Zoe Kravitz, as cantoras Sabrina Carpenter, Doja Cat e a francesa Yseult também estarão presentes na cerimônia.

O evento tem como objetivo financiar o "Costume Institute" do Met, que para a ocasião inaugura uma exposição intitulada "Costume Art", que questiona o lugar do vestuário ao longo da história da arte.

