Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Beyoncé será a protagonista do próximo Met Gala em Nova York

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
10/12/2025 16:09

compartilhe

SIGA

A cantora Beyoncé copresidirá a festa de gala anual do Museu Metropolitano de Nova York (Met Gala) em maio próximo, ao lado da atriz Nicole Kidman e da ex-número 1 mundial do tênis, Venus Williams, anunciou a instituição nesta quarta-feira (10).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Como ocorre a cada ano desde 1995, a rainha da moda Anna Wintour, que recentemente deixou a direção da edição americana da revista Vogue, também presidirá o evento, que será realizado em 4 de maio. 

Esta é a primeira vez desde 2016 que Beyoncé subirá as escadarias deste evento conhecido pela presença de celebridades com figurinos extravagantes assinados por grandes estilistas.

A cantora, de 44 anos, concluiu meses atrás sua "Cowboy Carter Tour", título de seu último disco, coroado como o álbum do ano no Grammy.

Seus fãs e especialistas antecipam um novo projeto em 2026.

Anthony Vaccarello, diretor artístico da Saint Laurent, a atriz Zoe Kravitz, as cantoras Sabrina Carpenter, Doja Cat e a francesa Yseult também estarão presentes na cerimônia. 

O evento tem como objetivo financiar o "Costume Institute" do Met, que para a ocasião inaugura uma exposição intitulada "Costume Art", que questiona o lugar do vestuário ao longo da história da arte.

rh/vla/ad/val/mvv/ic

Tópicos relacionados:

eua moda musica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay