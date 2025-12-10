'Lancheiros bombardeados' achados na Colômbia podem ser dominicanos, diz Petro

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, disse, nesta quarta-feira (10), que os dois corpos de lancheiros supostamente "bombardeados" pelos Estados Unidos e encontrados na semana passada em uma praia colombiana poderiam ser de "cidadãos da República Dominicana".

O chefe de Estado pediu ao Ministério Público para abrir uma investigação sobre a descoberta de dois corpos à beira-mar em uma vila de pescadores no departamento de La Guajira (norte) e sugeriu que suas mortes podem ter ocorrido devido a um bombardeio americano.

Em um vídeo compartilhado por Petro na rede X, moradores são vistos cavando uma vala na praia, enquanto um corpo com um braço mutilado jaz na beira da praia.

Forças militares dos Estados Unidos têm bombardeado desde setembro cerca de 20 supostas lanchas operadas por traficantes de drogas no Caribe e no Pacífico por ordem do presidente americano, Donald Trump, que não descarta realizar incursões terrestres na Venezuela e na Colômbia para atingir o narcotráfico.

Os ataques em águas internacionais deixaram 87 mortos.

"Ao que parece são lancheiros bombardeados no mar do Caribe, aparentemente cidadãos da República Dominicana", informou Petro no X, referindo-se aos corpos encontrados na praia em La Guajira.

Em meio às tensões diplomáticas crescentes com seu homólogo americano, o presidente colombiano denuncia que estes ataques são "execuções extrajudiciais".

"Estes são assassinatos. Não há águas internacionais no Caribe, todas pertencem a nossas nações caribenhas", acrescentou.

Um porta-voz da Polícia de La Guajira confirmou à AFP que os corpos foram encontrados na semana passada, mas esclareceu que as circunstâncias das mortes não foram determinadas.

Petro pediu ajuda ao governo de seu par dominicano, Luis Abinader, para identificar os cadáveres.

A família de um pescador colombiano morto em um dos bombardeios denunciou os Estados Unidos na Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) na semana passada.

Esta foi a primeira denúncia formal sobre estas mortes apresentada perante um organismo internacional.

Trump retirou a Colômbia, o maior produtor mundial de cocaína, de uma lista de nações aliadas no combate ao narcotráfico, por considerar que o país não faz o suficiente para deter a produção de drogas.

O republicano também impôs sanções severas contra Petro e membros de sua família.

