Platini denuncia três ex-membros da Fifa por difamação

O ex-presidente da Uefa Michel Platini denunciou por difamação três ex-membros da Fifa, informou à AFP nesta quarta-feira (10) uma fonte próxima ao caso, confirmando uma informação noticiada pelo jornal Le Parisien.

O ex-jogador francês denunciou no final de novembro três ex-dirigentes da entidade máxima do futebol, três meses depois de ser absolvido definitivamente pela justiça suíça após dez anos de processo no caso de fraude que o retirou da presidência da Uefa (União das Associações Europeias de Futebol), confirmou a fonte.

A denúncia se refere às declarações públicas desses ex-membros da Fifa, cujos nomes não foram divulgados, e que se manifestaram há uma década sobre a acusação contra Platini.

O ex-camisa 10 da seleção francesa e o então presidente da Fifa, Joseph Blatter, eram acusados de terem "obtido ilegalmente, em detrimento da Fifa, um pagamento de 2 milhões de francos suíços (R$ 13,6 milhões na cotação atual) em favor de Michel Platini", segundo o Ministério Público da Suíça.

Ambos argumentaram que haviam concordado desde o início com um salário anual de 1 milhão de francos suíços (R$ 6,8 milhões), por meio de um "acordo de cavalheiros" e sem testemunhas, embora as finanças da Fifa não permitissem o pagamento na época.

A revelação do caso, em meados de 2015, logo depois da demissão de Blatter por uma série de escândalos, afastou Platini da corrida à presidência da Fifa.

Sua queda abriu o caminho para Gianni Infantino, que então era braço direito do francês na Uefa.

