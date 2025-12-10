Assine
Militares garantirão transferência de poder em Honduras, diz comando oficial

10/12/2025 14:52

Os militares hondurenhos garantirão a transferência de poder a quem vencer as eleições presidenciais, cuja apuração avança em meio a denúncias de fraude, afirmou nesta quarta-feira (10) o chefe das Forças Armadas, Roosevelt Hernández.

Os militares desempenham um papel fundamental no país centro-americano, onde já protagonizaram vários golpes de Estado, o mais recente em 2009 contra o presidente Manuel Zelaya, marido da atual presidente de esquerda, Xiomara Castro.

"Fomos claros, já dissemos que apoiaremos e reconheceremos todos os resultados" que surgirem da contagem de votos das eleições de 30 de novembro realizada pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE), declarou o chefe do Estado-Maior Conjunto ao canal privado Televicentro.

Hernández, próximo ao governo atual, acrescentou que a instituição militar aguarda a proclamação do vencedor para "garantir (...) a transferência da presidência da República".

O conservador Nasry Asfura, apoiado pelo presidente americano Donald Trump, lidera a apuração com uma ligeira vantagem sobre o direitista Salvador Nasralla, que denuncia fraude a favor do empresário da construção.

Essas acusações são apoiadas pela presidente Xiomara Castro e por sua candidata, Rixi Moncada, que pediu a anulação das eleições.

Os resultados definitivos da apuração podem demorar, enquanto segue a revisão de cerca de 2.700 atas de votação com "inconsistências".

bur-hma/axm/val/lm/aa

