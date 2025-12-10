Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Dinamarca indenizará vítimas de contracepção forçada na Groenlândia

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
10/12/2025 13:23

compartilhe

SIGA

Mulheres da Groenlândia que foram vítimas de uma campanha de contracepção forçada entre 1960 e 1991 poderão reivindicar uma indenização de 47 mil dólares (256 mil reais), anunciou o governo dinamarquês nesta quarta-feira (10). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

No final de setembro, a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, pediu desculpas em Nuuk, capital da Groenlândia, pelo programa, que visava reduzir a taxa de natalidade do território. Pelo menos 4.500 adolescentes e adultas foram afetadas, muitas ficaram inférteis. 

A campanha "teve graves consequências para as mulheres da Groenlândia, que sofreram sequelas físicas e psicológicas, e ainda influencia a percepção da Dinamarca hoje", disse a ministra da Saúde, Sophie Løhde, em um comunicado. 

Em setembro, Frederiksen anunciou a criação de um "fundo de reconciliação" para indenizar as vítimas e outras pessoas que sofreram discriminação com base em sua origem, mas não especificou o valor. 

Para receber a indenização, as vítimas devem apresentar um "relato verossímil" além de uma declaração juramentada afirmando que foram submetidas a alguma forma de contracepção "às escondidas ou sem o seu consentimento", declarou o governo. 

O programa entrará em vigor em 1º de junho de 2026.

cbw/bds/jvb/sag/jc/aa

Tópicos relacionados:

contracepcao dinamarca mulheres saude

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay