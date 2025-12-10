Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Ritmo haitiano 'compas' é incluído na lista de Patrimônio Imaterial da Unesco

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
10/12/2025 13:23

compartilhe

SIGA

Dos bares de Porto Príncipe às aldeias mais remotas do Haiti, e até mesmo na diáspora haitiana ao redor do mundo, as pessoas ouvem e dançam ao ritmo sensual do compas. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Este gênero musical, motivo de orgulho para os haitianos e conhecido como konpa ou kompa em crioulo, foi adicionado à lista do Patrimônio Cultural Imaterial da Unesco nesta quarta-feira (10). 

O compas geralmente combina percussão, guitarras e instrumentos de teclado, com tambores sincopados que marcam o ritmo. 

"Hoje, o compas é a principal representação artística e musical do Haiti no exterior", afirmou Frantz Duval, diretor da Ticket, a principal revista cultural do país. 

A inclusão na lista impulsiona o orgulho nacional haitiano, juntamente com a recente classificação da nação caribenha para a Copa do Mundo da Fifa de 2026. No entanto, ocorre em um contexto de pobreza enraizada e instabilidade alimentada pela violência de gangues.

str-ube/ev/iv/sms/db/mel/aa

Tópicos relacionados:

cultura danca haiti lista musica unesco

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay