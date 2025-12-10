Ritmo haitiano 'compas' é incluído na lista de Patrimônio Imaterial da Unesco
Dos bares de Porto Príncipe às aldeias mais remotas do Haiti, e até mesmo na diáspora haitiana ao redor do mundo, as pessoas ouvem e dançam ao ritmo sensual do compas.
Este gênero musical, motivo de orgulho para os haitianos e conhecido como konpa ou kompa em crioulo, foi adicionado à lista do Patrimônio Cultural Imaterial da Unesco nesta quarta-feira (10).
O compas geralmente combina percussão, guitarras e instrumentos de teclado, com tambores sincopados que marcam o ritmo.
"Hoje, o compas é a principal representação artística e musical do Haiti no exterior", afirmou Frantz Duval, diretor da Ticket, a principal revista cultural do país.
A inclusão na lista impulsiona o orgulho nacional haitiano, juntamente com a recente classificação da nação caribenha para a Copa do Mundo da Fifa de 2026. No entanto, ocorre em um contexto de pobreza enraizada e instabilidade alimentada pela violência de gangues.
