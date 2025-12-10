Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Macron, Starmer e Merz falaram com Trump sobre a Ucrânia

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
10/12/2025 12:36

compartilhe

SIGA

O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou, nesta quarta-feira (10), que falou com seu homólogo americano, Donald Trump, e com outros dirigentes europeus sobre a Ucrânia "para tentar avançar".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A ligação durou 40 minutos, segundo o presidente francês. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e o chefe do governo alemão, Friedrich Merz, também participaram da conversa, segundo o Palácio do Eliseu.

mas-fff/lum/dch/jvb/sag/mvv/jc

Tópicos relacionados:

alemanha conflito diplomacia eua franca gb governo politica russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay