Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Palmeiras renova com Abel Ferreira até 2027

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
10/12/2025 12:36

compartilhe

SIGA

O Palmeiras anunciou, nesta quarta-feira (10), que renovou o contrato com o técnico português Abel Ferreira até dezembro de 2027, apesar de uma temporada sem títulos, sendo superado pelo Flamengo na final da Copa Libertadores e no Campeonato Brasileiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em um comunicado, o clube informou que estendeu o vínculo "até o fim de 2027" e destacou a "relação de confiança construída por clube e treinador ao longo dos últimos cinco anos".

Abel, de 46 anos, era um treinador desconhecido e sem conquistas quando chegou ao time paulista, em 2020.

Desde então, levantou dez títulos com o Verdão, entre eles o Brasileirão em 2022 e 2023 e a Libertadores em 2020 e 2021.

"Os valores de salário e premiação são os mesmos" do contrato que estava para vencer, explicou o Palmeiras.

Em 2025, o clube teve que se conformar com três vice-campeonatos: derrotado na decisão da Libertadores por 1 a 0 pelo Flamengo, que também foi campeão brasileiro com três pontos de vantagem.

Além disso, o Palmeiras foi derrotado na final do Campeonato Paulista pelo arquirrival Corinthians, que também o eliminou nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Mas a presidente do clube, Leila Pereira, respaldou o treinador português em meio à turbulência.

"Após a derrota para o Corinthians pela Copa do Brasil, a líder do projeto reiterou a confiança no trabalho e isso é difícil de encontrar no futebol de hoje. Foi um dos momentos mais difíceis da temporada e isso me marcou muito", recordou Leila em um comunicado. 

jss/mcd/cb/mvv

Tópicos relacionados:

bra fbl

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay