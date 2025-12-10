Assine
Palmeiras renova contrato com técnico Abel Ferreira até 2027

10/12/2025 11:59

O Palmeiras anunciou, nesta quarta-feira (10), a renovação do contrato do técnico português Abel Ferreira até dezembro de 2027, apesar da temporada sem títulos, na qual foi derrotado pelo Flamengo no Brasileirão e na final da Libertadores. 

Em comunicado à imprensa, o clube afirmou que estendeu o contrato "até o fim de 2027" e destacou "a relação de confiança construída por clube e treinador ao longo dos últimos cinco anos".

Abel Ferreira, de 46 anos, era um técnico desconhecido e sem campeonatos quando chegou ao clube paulista em 2020. Desde então, conquistou dez títulos com o Palmeiras, incluindo dois campeonatos do Brasileirão em 2022 e 2023 e duas Copas Libertadores em 2020 e 2021. 

"Os valores de salário e premiação são os mesmos" do contrato que estava prestes a expirar, especificou o Palmeiras. 

O clube teve que se contentar com dois vice-campeonatos em 2025. 

