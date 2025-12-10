Assine
María Corina Machado retornará à Venezuela em breve, diz sua filha

10/12/2025 10:25

A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, chegará a Oslo "em algumas horas", mas retornará "muito em breve" ao seu país, afirmou sua filha ao receber o Prêmio Nobel da Paz em nome da mãe.

"Ela quer viver em uma Venezuela livre e nunca desistirá deste objetivo. Por isso, todos sabemos, e eu sei, que estará de volta à Venezuela muito em breve", disse Ana Corina Sosa Machado na cerimônia organizada na capital norueguesa.

Tópicos relacionados:

diplomacia nobel noruega politica premio venezuela

