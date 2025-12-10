Assine
EUA planeja exigir que turistas isentos de visto apresentem histórico de redes sociais

10/12/2025 10:13

O governo Trump planeja começar a exigir que turistas estrangeiros isentos de visto divulguem seu histórico de redes sociais dos últimos cinco anos antes de entrarem nos Estados Unidos, segundo um comunicado oficial. 

A proposta, detalhada em um comunicado publicado nesta quarta-feira (10) no Diário Oficial Federal (Federal Register), se aplicaria a visitantes dos 42 países cujos cidadãos não precisam de visto para entrar nos Estados Unidos, incluindo Chile (o único país latino-americano na lista), França, Reino Unido e Japão. 

Atualmente, esses viajantes precisam apenas solicitar uma autorização conhecida como Sistema Eletrônico para Autorização de Viagem (ESTA), que ainda exige o fornecimento de certas informações pessoais. 

De acordo com as novas regras propostas, a coleta de dados de redes sociais se tornaria uma parte "obrigatória" do processo de solicitação do ESTA. Os solicitantes teriam que fornecer seu histórico de mídias sociais dos últimos cinco anos, segundo o comunicado. 

Eles também teriam que fornecer outros "campos de dados de alto valor", incluindo números de telefone dos últimos cinco anos, endereços de e-mail da última década, informações pessoais de familiares e dados biométricos. 

O aviso especifica que o texto será implementado em 60 dias, a menos que seja contestado judicialmente. 

O governo Trump endureceu as restrições à entrada nos Estados Unidos como parte de uma ampla ofensiva contra a imigração. Juntamente com México e Canadá, o país sediará a Copa do Mundo de 2026, que certamente atrairá um grande número de torcedores de futebol de todo o mundo.

overflay