Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Ladrões do Louvre poderiam ter sido detidos se detectados 30 segundos antes

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
10/12/2025 10:13

compartilhe

SIGA

A fuga dos ladrões de joias do Louvre em outubro poderia ter sido evitada se tivessem sido detectados 30 segundos antes, estimou nesta quarta-feira (10) o responsável por uma investigação encomendada pela ministra francesa da Cultura, Rachida Dati. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Um dos investigadores, Pascal Mignerey, destacou que uma câmera externa "havia filmado claramente a chegada dos ladrões, a instalação da plataforma elevatória, como dois ladrões subiram até à varanda e, alguns minutos mais tarde, sua saída precipitada". No entanto, ninguém assistia a essas imagens ao vivo. 

Quando um agente de segurança ativou a visualização das câmeras, "já era tarde demais, uma vez que os ladrões haviam deixado a galeria Apolo", onde estavam as joias da Coroa roubadas, declarou Noël Corbin, diretor da Inspeção-Geral dos Assuntos Culturais, à Comissão de Cultura do Senado francês. 

Após o roubo espetacular, em 19 de outubro, de oito joias do século XIX, avaliadas em mais de cem milhões de dólares (545 milhões de reais na cotação atual), o Louvre teve de fechar uma das suas galerias devido a avarias. 

Além disso, seus funcionários convocaram uma greve desde segunda-feira para exigir a criação de novos postos de trabalho e prioridade às obras mais urgentes.

jt-jri/jmo/pc/hgs/jc/aa

Tópicos relacionados:

governo parlamento roubo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay