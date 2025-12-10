Maduro deve 'renunciar', diz presidente do Comitê Norueguês do Nobel

O presidente do Comitê Norueguês do Nobel pediu, nesta quarta-feira (10), que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, aceite os resultados das eleições de 2024 e renuncie ao cargo, durante a entrega do Nobel da Paz à opositora María Corina Machado, que não compareceu à cerimônia.

"Senhor Maduro, aceite os resultados eleitorais e renuncie", disse Jørgen Watne Frydnes antes de ser interrompido por aplausos do público na Prefeitura de Oslo.

"Estabeleça as bases para uma transição pacífica para a democracia. Porque esta é a vontade do povo venezuelano. María Corina Machado e a oposição venezuelana acenderam uma chama que nenhuma tortura, nenhuma mentira e nenhum medo poderão apagar", acrescentou.

pb-phy/jvb/dbh/fp/aa