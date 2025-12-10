Assine
Cozinha italiana entra para lista de patrimônio cultural imaterial da Unesco

AFP
AFP
10/12/2025 08:31

A variedade e os rituais da culinária italiana foram incorporados nesta quarta-feira (10) à lista do patrimônio cultural imaterial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), a primeira vez que a instituição reconhece a gastronomia de um país em sua totalidade.

O reconhecimento "honra quem somos e a nossa identidade", declarou a primeira-ministra Giorgia Meloni, cujo governo de extrema direita tem defendido os produtos "Made in Italy" como parte de sua agenda nacionalista.

"Porque para nós, os italianos, a culinária não é apenas comida ou uma série de receitas. É muito mais: é cultura, tradição, trabalho, riqueza", afirmou em um comunicado.

A Itália é conhecida no mundo todo por sua gastronomia, em particular pela massa, pela pizza e pelo sorvete, mas também por uma ampla gama de especialidades regionais elaboradas com ingredientes simples e locais.

A elaboração da pizza em Nápoles já figura na lista do patrimônio imaterial da organização cultural da ONU, assim como o café expresso, mas a inclusão deste ano tem um alcance mais amplo. 

O reconhecimento da Itália é diferente do que aconteceu com sua rival culinária, a França, que em 2010 obteve o reconhecimento da Unesco para a "refeição gastronômica dos franceses", uma prática social que inclui quatro pratos.

ams/ar/hgs/fp/aa

