Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

María Corina Machado viajará a Oslo mas não chegará a tempo da cerimônia do Nobel

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
10/12/2025 08:07

compartilhe

SIGA

A opositora venezuelana María Corina Machado está "a salvo" e viajará a Oslo, mas não conseguirá chegar a tempo da cerimônia de entrega do Prêmio Nobel da Paz, nem para os demais atos previstos para esta quarta-feira (10), informou o Instituto Nobel. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Embora não possa chegar à cerimônia, nem aos atos de hoje, ficamos profundamente felizes em confirmar que ela está a salvo e que estará conosco em Oslo", afirmou o instituto em um breve comunicado, que cita uma "viagem em uma situação de extremo perigo".

O porta-voz do instituto, Erik Aasheim, disse à AFP que "não sabe quando" a opositora venezuelana, na clandestinidade desde agosto de 2024, chegará a Oslo.

phy-pb/dbh/fp/jc

Tópicos relacionados:

diplomacia noruega politica premio venezuela

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay