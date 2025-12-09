Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trader do setor de petróleo é condenado a 15 meses de prisão nos EUA por propinas na Petrobras

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
09/12/2025 23:41

compartilhe

SIGA

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira (9) a condenação a 15 meses de prisão de um trader do setor de petróleo que pagou mais de US$ 1 milhão (R$ 5,45 milhões) a autoridades da Petrobras para obter informações confidenciais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Glenn Oztemel, um cidadão americano de 66 anos, agiu para beneficiar as duas empresas do setor de energia para as quais trabalhava, Arcadia Fuels e Freepoint Commodities.

"As provas apresentadas no julgamento mostraram que Oztemel e seus cúmplices fizeram com que a Arcadia e a Freepoint realizassem pagamentos corruptos -- disfarçados de supostos honorários de consultoria e comissões -- a um intermediário, Eduardo Innecco, sabendo que ele pagaria parte desses fundos a funcionários brasileiros", diz o comunicado.

Em troca, as duas empresas recebiam informações confidenciais da Petrobras, entre elas ofertas de cooperação de empresas americanas concorrentes, que "davam à Arcadia e à Freepoint uma vantagem competitiva na obtenção de contratos de petróleo lucrativos com a Petrobras", descreve o texto.

Em dezembro de 2023, a Freepoint admitiu as acusações de corrupção e pagou US$ 98 milhões (R$ 535 milhões) em multas às autoridades americanas. A investigação contou com a colaboração de autoridades brasileiras.

jz/nn/lb

Tópicos relacionados:

brasil corrupcao eua

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay