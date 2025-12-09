Assine
Tottenham vence Slavia Praga (3-0) e fica mais perto das oitavas da Champions

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
09/12/2025 20:53

O Tottenham ficou mais perto da classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões após uma vitória por 3 a 0 sobre o Slavia Praga, em jogo assistido por seu ex-astro Son Heung-min, nesta terça-feira (9), em Londres. 

Com a presença na tribuna do Tottenham Hotspur Stadium do atacante sul-coreano Son, que voltou para se despedir oficialmente após sua transferência para o Los Angeles FC, o time de Thomas Frank conquistou uma importante vitória graças a um gol contra de David Zima no primeiro tempo (26') e pênaltis convertidos por Mohammed Kudus (50') e Xavi Simons (79') na segunda etapa. 

Embalado após a importante vitória em casa sobre o Brentford no sábado, pela Premier League, o Tottenham conquistou seu segundo triunfo consecutivo diante de sua torcida, aliviando a pressão sobre Frank após um período instável.

O Tottenham subiu para a nona posição nesta fase de liga da Champions, antes dos seus últimos jogos, contra o Borussia Dortmund e o Eintracht Frankfurt, em janeiro. 

Os oito primeiros classificados avançam automaticamente para as oitavas de final, enquanto as equipes entre a nona e a 24ª posição disputam os playoffs. 

"Estou muito feliz com a vitória. Estamos em uma posição sólida para avançar", disse Frank. "Gostei muito da nossa atuação, mas também acho que podemos melhorar bastante no futuro e ter mais controle da partida. No entanto, tivemos quatro jogos em poucos dias".

smg/mw/aam

