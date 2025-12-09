Monaco vence Galatasaray (1-0) e ainda sonha com classificação na Champions

O Monaco, sob forte pressão, garantiu uma vitória crucial por 1 a 0 contra o Galatasaray nesta terça-feira (9), aumentando suas chances de se classificar para a fase de mata-mata da Liga dos Campeões, graças a um gol de Folarin Balogun.

O atacante americano balançou a rede no segundo tempo (68'), marcando pelo terceiro jogo consecutivo na Liga dos Campeões, um feito que nenhum jogador do time do Principado conseguia desde o colombiano Radamel Falcao, em 2017.

Com nove pontos em seis jogos, os monegascos ocupam agora a 18ª posição entre 36 times. O time tem dois adversários difíceis pela frente: Real Madrid e Juventus nas duas últimas rodadas, que serão disputadas em janeiro. Para garantir uma vaga na próxima fase é preciso terminar entre os 24 primeiros.

Os jogadores do Monaco entrarão em campo para esses dois jogos revigorados pela atuação desta terça-feira. A equipe está apenas em sétimo no Campeonato Francês e este triunfo veio em boa hora.

O time do técnico Sébastien Pocognoli mostrou determinação e força coletiva resistindo à pressão dos turcos e levantou a cabeça mesmo após desperdiçar um pênalti.

No início do segundo tempo, Ugurcan Cakir defendeu um chute de Minamino (48') mas o japonês, mais rápido, chegou primeiro para pegar a rebatida e sofrendo a penalidade, que o árbitro confirmou após revisão do VAR.

Zakaria errou a cobrança, chutando direto para a defesa do goleiro turco (50').

Após esse pênalti perdido, foi a vez de Folarin Balogun desperdiçar uma chance espetacular, no final de uma jogada perfeitamente executada por Akliouche e Minamino, que deu a assistência (59').

O americano ainda perdeu outra excelente oportunidade (62'). Mas ele não se abalou e após um escanteio marcou o gol da vitória.

