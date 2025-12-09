Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Monaco vence Galatasaray (1-0) e ainda sonha com classificação na Champions

Publicidade
Carregando...
CB
Christophe BELLEUDI
CB
Christophe BELLEUDI
Repórter
09/12/2025 20:17

compartilhe

SIGA

O Monaco, sob forte pressão, garantiu uma vitória crucial por 1 a 0 contra o Galatasaray nesta terça-feira (9), aumentando suas chances de se classificar para a fase de mata-mata da Liga dos Campeões, graças a um gol de Folarin Balogun. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O atacante americano balançou a rede no segundo tempo (68'), marcando pelo terceiro jogo consecutivo na Liga dos Campeões, um feito que nenhum jogador do time do Principado conseguia desde o colombiano Radamel Falcao, em 2017. 

Com nove pontos em seis jogos, os monegascos ocupam agora a 18ª posição entre 36 times. O time tem dois adversários difíceis pela frente: Real Madrid e Juventus nas duas últimas rodadas, que serão disputadas em janeiro. Para garantir uma vaga na próxima fase é preciso terminar entre os 24 primeiros. 

Os jogadores do Monaco entrarão em campo para esses dois jogos revigorados pela atuação desta terça-feira. A equipe está apenas em sétimo no Campeonato Francês e este triunfo veio em boa hora. 

O time do técnico Sébastien Pocognoli mostrou determinação e força coletiva resistindo à pressão dos turcos e levantou a cabeça mesmo após desperdiçar um pênalti. 

No início do segundo tempo, Ugurcan Cakir defendeu um chute de Minamino (48') mas o japonês, mais rápido, chegou primeiro para pegar a rebatida e sofrendo a penalidade, que o árbitro confirmou após revisão do VAR. 

Zakaria errou a cobrança, chutando direto para a defesa do goleiro turco (50'). 

Após esse pênalti perdido, foi a vez de Folarin Balogun desperdiçar uma chance espetacular, no final de uma jogada perfeitamente executada por Akliouche e Minamino, que deu a assistência (59'). 

O americano ainda perdeu outra excelente oportunidade (62'). Mas ele não se abalou e após um escanteio marcou o gol da vitória.

cb/ah/aam/cb

Tópicos relacionados:

c1 eur fbl

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay