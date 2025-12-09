Assine
Com 2 de Koundé, Barcelona vira sobre Eintracht (2-1) e volta a vencer na Champions

Repórter
09/12/2025 19:29

O lateral-direito francês Jules Koundé foi o herói do Barcelona nesta terça-feira (9), marcando os dois gols que deram a vitória à equipe sobre o Eintracht Frankfurt por 2 a 1, de virada, em jogo pela 6ª rodada da Liga dos Campeões.

Ansgar Knauff abriu o placar para o time alemão aos 21 minutos, enquanto o Barça continuava preso à ideia de adiantar suas linhas de marcação.

Até o intervalo, o ferrolho montado pelo técnico Dino Toppmöller estava segurando o time catalão, que não conseguia finalizar quando chegava ao ataque.

Mas duas cabeçadas de Koundé (50' e 53') - seus dois primeiros gols na Champions - em apenas três minutos levantaram a torcida 'blaugrana' no Camp Nou, que voltou a receber um jogo do torneio continental depois de mais de 1.000 dias.

Com a vitória, o Barça, que vinha de um empate e uma derrota na competição, soma 10 pontos e sobe provisoriamente para a 14ª colocação, enquanto o Eintracht fica em 30º com quatro pontos.

rsc/pm/cb/aam

Tópicos relacionados:

campeones esp fbl ger liga

