Papa alerta que excluir Europa de conversas sobre paz na Ucrânia 'não é realista'

09/12/2025 18:41

O papa Leão XIV alertou, nesta terça-feira (9), que buscar a paz na Ucrânia sem incluir a Europa nas conversas "não é realista" e afirmou que o plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, representa um risco para a aliança transatlântica.

O papa americano, que também possui nacionalidade peruana, advertiu ainda contra os comentários sobre a Europa feitos por Trump em entrevistas, que tentam romper o que ele acredita ser "uma aliança muito importante".

Após se reunir na terça-feira com o presidente ucraniano Volodimir Zelensky em sua casa de campo em Castel Gandolfo, o pontífice disse aos jornalistas que não havia lido na íntegra a última proposta americana para acabar com a guerra russa.

"Infelizmente, algumas das partes que vi representam uma mudança enorme no que durante muitos, muitos anos foi uma verdadeira aliança entre a Europa e os Estados Unidos", apontou.

"As declarações feitas sobre a Europa, também em entrevistas recentes, acredito que tentam romper o que, na minha opinião, deve ser uma aliança muito importante hoje e no futuro", afirmou.

Trump aprofundou seu distanciamento da Europa em uma entrevista ao Politico publicada nesta terça, na qual descreveu o continente como "fraco" e "decadente" em relação à imigração e à Ucrânia.

Washington e seus aliados europeus estão cada vez mais em desacordo sobre o plano de Trump para acabar com a guerra, que muitas capitais europeias temem que force Kiev a ceder territórios a Moscou.

"Buscar um acordo de paz sem incluir a Europa nas conversas não é realista", declarou Leão XIV. "A guerra está na Europa e acredito que, nas garantias de segurança que se buscam hoje e no futuro, a Europa deve fazer parte", acrescentou.

"Infelizmente, nem todos entendem isso assim, mas acredito que há uma grande oportunidade para que a ideia da Europa se una e busque soluções conjuntas", disse.

ide/rmb/sag/an/ic/rpr

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua religiao russia ucrania vaticano

