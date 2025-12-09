Assine
Internacional

Petroleira ganesa Cybele Energy firma contrato de exploração na Guiana

A petroleira ganesa Cybele Energy assinou nesta terça-feira (9) um acordo de 17 milhões de dólares (R$ 92 milhões) para prospectar petróleo em águas rasas da costa da Guiana, informaram a empresa e autoridades.

A Guiana, um pequeno país de língua inglesa vizinho da Venezuela, que atualmente produz cerca de 900 mil barris de petróleo por dia, tem as maiores reservas de petróleo per capita do planeta.

A diretora-executiva Beatrice Mensah-Tayui disse a jornalistas que o bloco de cerca de 1.500 km² concedido à sua empresa contém aproximadamente 400 milhões de barris de petróleo.

"É uma estimativa baseada na geologia que temos atualmente", explicou.

O ministro de Recursos Naturais da Guiana, Vickram Bharrat, disse esperar que o processo de exploração, que inclui estudos sísmicos preliminares, "seja realizado rapidamente".

A exploração petrolífera nesse pequeno país sul-americano começou formalmente em 2019. A americana ExxonMobil descobriu jazidas importantes em 2015.

Graças ao petróleo, a Guiana registra o maior crescimento econômico da América Latina (43,6% em 2024).

O país também está no centro de uma disputa centenária com a Venezuela, que reivindica a soberania sobre o Essequibo, território onde foram descobertas reservas importantes.

overflay