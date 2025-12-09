Bayern reage após derrota para Arsenal e vence Sporting de virada (3-1) na Champions

Duas semanas após sofrer sua primeira derrota na temporada, contra o Arsenal, o Bayern de Munique voltou a vencer na Liga dos Campeões pela 6ª rodada, batendo o Sporting de Lisboa por 3 a 1 nesta terça-feira (9), em Munique.

Os bávaros, que saíram atrás com um gol contra de Joshua Kimmich no início do segundo tempo (54'), viraram o jogo em cinco minutos marcando com o atacante Serge Gnabry (65') e o jovem Lennart Karl (69'). O zagueiro Jonathan Tah (77') fechou o placar nos minutos finais da partida.

Com 17 anos e 290 dias, Lennart Karl se tornou o jogador mais jovem a marcar em três jogos consecutivos da Champions (contra Brugge, Arsenal e Sporting).

Os alemães sobem provisoriamente para a segunda colocação com 15 pontos, a mesma pontuação do líder Arsenal, único time ainda invicto na Liga dos Campeões, que jogará nesta quarta-feira fora de casa contra o belga Club Brugge.

Esta foi a 21ª vitória do Bayern de Munique em 23 jogos disputados nesta temporada, entre todas as competições (sofreu a derrota por 3 a 1 para o Arsenal há duas semanas e um empate em 2 a 2 em Berlim contra o Union Berlin no Campeonato Alemão).

Jogando em casa na fase de grupos da Liga dos Campeões, o time alemão está invicto há 12 anos. Sua última derrota data de 10 de dezembro de 2013, quando perdeu para o Manchester City (3-2).

Outra boa notícia para o Bayern foi o retorno do canadense Alphonso Davies, após quase nove meses de uma grave lesão (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito) sofrida no final de março, enquanto estava com a seleção de seu país.

