EUA e potências europeias pedem a Ruanda fim de ofensiva na RD Congo

09/12/2025 17:05

Os Estados Unidos e vários países europeus pediram, nesta terça-feira, ao Exército de Ruanda e ao grupo armado M23 que cessem imediatamente sua ofensiva no leste da República Democrática do Congo, dias após os presidentes dos dois países assinarem um acordo em Washington. 

O grupo, liderado pelos Estados Unidos, "insta o M23 e as Forças de Defesa de Ruanda (FDR) a cessarem imediatamente suas operações ofensivas no leste da RD Congo, em particular em Kivu do Sul, e pede às FDR que se retirem do leste da República Democrática do Congo", indicou em comunicado conjunto. 

O leste da República Democrática do Congo, uma região rica em recursos naturais, é palco de um conflito armado há três décadas. A violência intensificou-se em janeiro quando o M23, apoiado por Ruanda, capturou vastas áreas de território, incluindo as cidades de Goma e Bukavu. 

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que este conflito no leste da República Democrática do Congo, onde centenas de milhares de pessoas morreram, está entre as oito guerras que ele encerrou desde que voltou à Casa Branca em janeiro.

