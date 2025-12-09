Zelensky espera enviar aos EUA na quarta plano atualizado para encerrar guerra
O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou que espera enviar na quarta-feira aos Estados Unidos uma proposta atualizada para pôr fim à guerra com a Rússia, após uma série de encontros com seus aliados europeus.
"Hoje estamos trabalhando e amanhã continuaremos. Acho que vamos entregar amanhã", respondeu Zelensky nesta terça-feira (9) à pergunta de um jornalista sobre se a Ucrânia já havia enviado a nova versão do plano aos Estados Unidos.
