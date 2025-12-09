Assine
Internacional

Israel e Bolívia restabelecem relações diplomáticas após ruptura devido à guerra em Gaza

AFP
AFP
Repórter
09/12/2025 13:53

Israel e Bolívia restabelecerão relações diplomáticas nesta terça-feira (9), rompidas há dois anos pelo país latino-americano devido à guerra na Faixa de Gaza, anunciou o Ministério das Relações Exteriores de Israel. 

O ministro das Relações Exteriores israelense, Gideon Saar, assinará o acordo para o restabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países em Washington, juntamente com seu homólogo boliviano, Fernando Aramayo, segundo comunicado do ministério. 

"Feliz por este novo capítulo que vamos escrever nas relações entre Bolívia e Israel", escreveu Aramayo em comunicado. 

No final de outubro de 2023, a Bolívia tornou-se o primeiro país latino-americano a romper relações com Israel, em protesto contra a guerra de retaliação iniciada em Gaza após o ataque sem precedentes do Hamas em território israelense em 7 de outubro.

Na época, Israel descreveu essa decisão, tomada pelo governo do presidente socialista Luis Arce, como "uma capitulação ao terrorismo". 

A Bolívia também aderiu ao processo contra Israel perante a Corte Internacional de Justiça (CIJ) em outubro de 2024, iniciado pela África do Sul por violações da Convenção das Nações Unidas sobre o Genocídio. 

Um novo presidente de centro-direita, Rodrigo Paz, foi eleito na Bolívia em outubro de 2025. 

Saar indicou que se reuniu com o novo presidente boliviano no dia seguinte à sua eleição e transmitiu "a disposição de Israel em abrir um novo capítulo". 

Ele também aplaudiu a recente decisão da Bolívia de eliminar a exigência de visto para turistas israelenses.

