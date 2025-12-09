Alemanha prevê o fim dos controles de fronteiras após endurecimento da política migratória da UE

O chanceler alemão Friedrich Merz anunciou, nesta terça-feira (9), que prevê o fim dos controles de fronteira na Alemanha, após a decisão tomada na segunda-feira pelos 27 países da UE de endurecer suas políticas de imigração.

Em 7 de maio, o ministro do Interior alemão, Alexander Dobrindt, implementou controles mais rigorosos em todas as fronteiras da Alemanha, gerando inquietação e descontentamento entre os nove países vizinhos.

Graças à política comum de asilo, "conseguimos transferir os controles para as fronteiras externas da UE", declarou Merz nesta terça-feira, durante uma visita a Mainz, no sudoeste da Alemanha.

Sendo assim, "o que sempre defendi, ou seja, a criação de uma área sem fronteiras internas dentro da União Europeia", será restabelecido, acrescentou o chanceler conservador.

Sob pressão da direita e da extrema direita, os ministros do Interior dos 27 países do bloco aprovaram na segunda-feira uma série de medidas para regular de forma mais rigorosa a chegada e o retorno de migrantes, abrindo caminho para a criação de centros de acolhimento fora da UE. O Parlamento Europeu ainda precisa aprovar essas medidas.

Desde que chegou ao poder em maio, a coalizão conservadora e social-democrata de Friedrich Merz endureceu sua política de imigração, um tema dominante nas eleições legislativas alemãs após uma série de ataques cometidos por estrangeiros, em um contexto de ascensão da extrema direita.

