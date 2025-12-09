Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Red Bull confirma saída do veterano assessor Helmut Marko

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
09/12/2025 13:41

compartilhe

SIGA

O influente assessor da Red Bull Helmut Marko, membro da escuderia austríaca desde a sua chegada ao grid da Fórmula 1, em 2005, deixará suas funções no final do ano, confirmou a equipe nesta terça-feira (9).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O austríaco de 82 anos, que é próximo do tetracampeão mundial Max Verstappen e também responsável pelo programa de jovens pilotos da Red Bull, tinha contrato até 2026.

"Depois de mais de 20 anos como assessor esportivo da Red Bull, Helmut Marko decidiu deixar o cargo no final de 2025. Ele foi um dos principais responsáveis pela era da Red Bull na Fórmula 1 e também do programa júnior da Red Bull", escreveu a equipe em um breve comunicado.

"Foi uma época maravilhosa que eu pude ajudar a moldar e compartilhar com tanta gente talentosa. Tudo o que construímos e conseguimos juntos me deixa muito orgulhoso", disse Marko após confirmar sua saída.

Ex-piloto e vencedor das 24 Horas de Le Mans em 1971, o veterano austríaco declarou que a perda do título mundial de Max Verstappen no último domingo em Abu Dhabi, apesar de ter ficado a apenas dois pontos do campeão Lando Norris (McLaren) após uma incrível reação no final da temporada, o marcou "profundamente".

"Isso me fez entender claramente que era o momento certo para, pessoalmente, encerrar este longo, intenso e frutífero capítulo", explicou.

"Helmut nos deixar é uma notícia muito triste. Ele foi parte fundamental da nossa equipe e de todo um programa de automobilismo da Red Bull durante mais de duas décadas", declarou Laurent Mekies, diretor da Red Bull Racing, citado em comunicado.

"Portanto, este é o fim de um capítulo incrivelmente bem-sucedido. Sua saída deixará um vazio e sentiremos sua falta", acrescentou o francês em texto publicado na rede social X.

A decisão teria sido tomada na segunda-feira em Abu Dhabi, após uma reunião entre os dirigentes da Red Bull, entre eles Oliver Mintzlaff, um dos diretores-gerais da empresa austríaca responsável pelo departamento de esportes, segundo o portal Motorsport.

Laurent Mekies, que está na equipe desde julho, após a demissão do histórico chefe britânico Christian Horner, já havia insinuado que haveria mudanças.

"A Fórmula 1 não é um ambiente estático: estamos sempre ajustando a organização, seja na área técnica ou esportiva", explicou.

nb/smr/pm/mcd/hgs/mb/cb/aa

Tópicos relacionados:

aut auto f1 mundial

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay