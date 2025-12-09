Trump chama líderes europeus de 'estúpidos' por suas políticas relacionadas à imigração

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar os líderes europeus nesta terça-feira (9), chamando alguns de "estúpidos", embora sem citar nomes, por causa de suas políticas de imigração, que ele considera um "desastre".

"Eu gosto de todos eles. Não tenho inimigos de verdade", disse o presidente americano, referindo-se aos líderes da União Europeia, cujas relações com Washington se deterioraram consideravelmente nos últimos meses.

"Alguns são amigos. (...) Conheço os maus líderes, conheço os inteligentes, conheço os estúpidos. Há alguns realmente estúpidos", acrescentou.

"O que eles estão fazendo com a imigração é um desastre", explicou ao site Politico em uma entrevista, referindo-se a uma das obsessões de seu segundo mandato.

"Eu amava Paris. É um lugar muito diferente do que costumava ser. Se você olhar para Londres, tem um prefeito chamado Khan. Ele é um prefeito horrível, cruel e repugnante", acrescentou.

Em setembro, o prefeito de Londres, Sadiq Khan, chamou Donald Trump de "racista, sexista, misógino e islamofóbico" após ser atacado pelo presidente republicano na ONU.

"Eu amo Londres. E detesto ver isso acontecer. Minhas raízes estão na Europa, como vocês sabem", insistiu o presidente republicano nesta terça-feira.

Sobre a imigração para a Europa, Trump disse: "Eles vêm do mundo todo. Não apenas do Oriente Médio, eles vêm do Congo (referindo-se à República Democrática do Congo). E pior ainda, eles vêm das prisões do Congo e de muitos outros países".

Segundo ele, os líderes europeus "querem ser politicamente corretos e não querem mandá-los de volta para seus países de origem".

O presidente também considerou que a Suécia, recentemente admitida na Otan, enfrenta grandes problemas de segurança.

"A Suécia costumava ser conhecida como o país mais seguro da Europa, um dos países mais seguros do mundo", disse ele. "Agora é conhecida como um país muito inseguro. (...) É inacreditável. É um país completamente diferente".

Questionado sobre sua disposição de intervir nas eleições europeias, ele admitiu ter "apoiado Viktor Orbán", o primeiro-ministro húngaro, que "está fazendo um ótimo trabalho, de uma maneira diferente, em termos de imigração".

O governo Trump publicou na sexta-feira sua "Estratégia de Segurança Nacional", de cunho nacionalista. Esse documento promete incentivar a "resistência" nos países europeus ao rumo atual da União Europeia, o que alarmou diversos governos.

