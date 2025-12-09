Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

'Joropo' da Venezuela, mistura de dança e música, é Patrimônio Cultural da Humanidade

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
09/12/2025 12:05

compartilhe

SIGA

O 'joropo' venezuelano, um gênero musical tradicional que mistura música, canto e dança, foi declarado Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco nesta terça-feira (9). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Esse gênero musical, com suas influências indígenas, africanas e europeias, originou-se nas planícies da Venezuela e da Colômbia, países que compartilham fronteira. 

O 'joropo', um pilar das tradições venezuelanas, combina instrumentos como harpa, violão, maracas, bandola e violino, enquanto os dançarinos batem os pés incessantemente ao ritmo da música.

As mulheres geralmente usam saias longas floridas e os homens vestem-se de branco com seus característicos chapéus de aba larga. 

Os venezuelanos comemoraram o reconhecimento da Unesco como uma "excelente notícia" em meio à incerteza que cerca a crise entre Caracas e Washington.

afc/pgf/meb/aa

Tópicos relacionados:

cultura musica premio unesco venezuela

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay