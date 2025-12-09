Assine
Número de mortos no incêndio em Hong Kong sobe para 160

AFP
AFP
09/12/2025 09:41

O balanço do pior incêndio em Hong Kong em décadas subiu para 160 mortos nesta terça-feira (9), após a identificação de um novo corpo, e o número pode aumentar já que seis pessoas continuam desaparecidas.

As chamas tomaram o conjunto habitacional Wang Fuk Court, no distrito norte de Tai Po, no fim de novembro.

O número de mortos anterior, divulgado na semana passada, era de 159, após a inspeção de todas as torres afetadas no complexo residencial, e aumentou para 160 nesta terça-feira depois que exames forenses revelaram que um conjunto de restos já contabilizados pertencia, na verdade, a duas pessoas, informou o comissário de polícia Joe Chow.

Além disso, foi constatado que seis pessoas permanecem desaparecidas. 

As identidades de 120 dos 160 mortos foram confirmadas por meio de testes de DNA ou impressões digitais. 

As autoridades asseguram que as chamas se propagaram rapidamente através das redes plásticas que cobriam os andaimes de bambu instalados para obras e que não atendiam às normas de resistência ao fogo.

O governo de Hong Kong anunciou a criação de um "comitê independente" liderado por um juiz para investigar as causas, e a polícia deteve 15 pessoas suspeitas de homicídio culposo.

