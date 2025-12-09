Assine
Israel anuncia reabertura da passagem com Jordânia para entregar ajuda a Gaza

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
09/12/2025 09:41

Israel anunciou, nesta terça-feira (9), que reabrirá, pela primeira vez desde setembro, a passagem de fronteira que controla entre a Jordânia e a Cisjordânia ocupada, permitindo a passagem de caminhões com ajuda humanitária para Gaza, informou um funcionário israelense. 

"A partir de amanhã, quarta-feira, o transporte de mercadorias e ajuda da Jordânia para a região da Judeia e Samaria e para a Faixa de Gaza será autorizado pela passagem de Allenby", disse o funcionário em um comunicado, usando o termo bíblico que Israel emprega para se referir à Cisjordânia. 

"Todos os caminhões com ajuda destinados à Faixa de Gaza viajarão sob escolta e proteção, após uma rigorosa inspeção de segurança", acrescentou.

Tópicos relacionados:

ajuda conflito gaza israel palestinos

