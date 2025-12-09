Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Zelensky se reúne com papa e prepara resposta ao plano americano para Ucrânia

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
09/12/2025 09:06

compartilhe

SIGA

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, se reuniu nesta terça-feira (9) com o papa Leão XIV na Itália, após anunciar que apresentará uma resposta aos Estados Unidos sobre o plano de paz proposto para encerrar a guerra com a Rússia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O mandatário ucraniano foi recebido pelo pontífice na residência papal de Castel Gandolfo, perto de Roma, na manhã de terça-feira. Mais tarde, ele terá uma reunião com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni. 

A visita à Itália acontece após as reuniões de segunda-feira com líderes europeus em Londres e Bruxelas, em meio às pressões do presidente americano Donald Trump para que Zelensky aceite um plano de paz. O ucraniano disse que está revisando a proposta.

O plano apresentado por Washington, que inicialmente tinha 28 pontos, foi reduzido para 20 após reuniões entre representantes da Ucrânia e dos Estados Unidos, segundo Zelensky.

"Vamos trabalhar nos 20 pontos. Não estamos totalmente satisfeitos com as propostas de nossos parceiros", afirmou Zelensky na segunda-feira. 

"Amanhã (terça-feira) à noite faremos todo o possível para transmitir nossa posição aos Estados Unidos", acrescentou. 

O plano de Washington previa que a Ucrânia cedesse territórios não ocupados pela Rússia em troca de promessas na área de segurança, mas fechava a porta ao desejo de Kiev de adesão à Otan.

Segundo Zelensky, as negociações enfrentam dificuldades justamente nas questões territoriais e nas garantias de segurança.

"Consideramos ceder territórios? Não temos nenhum direito legal para fazê-lo, devido à legislação ucraniana, nossa Constituição e o direito internacional. E também não temos nenhum direito moral", declarou.

"O essencial é saber o que nossos parceiros estão dispostos a fazer caso aconteça uma nova agressão por parte da Rússia. Até o momento, não recebemos nenhuma resposta para esta questão", apontou.

Zelensky também abordará a questão com Meloni. A primeira-ministra italiana apoia Kiev desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022, apesar das dúvidas de um de seus parceiros de coalizão, Matteo Salvini, líder do partido nacionalista Liga.

bur-dt/ar/cmk/tsz/jvb/dbh/fp/aa

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia italia religiao russia ucrania vaticano

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay