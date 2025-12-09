Bilionário Andrej Babis retorna ao poder na República Tcheca

O bilionário Andrej Babis foi nomeado nesta terça-feira (9) como primeiro-ministro da República Tcheca, dois meses após as eleições legislativas vencidas por seu partido e quatro anos depois de perder o comando do governo.

Babis, 71 anos, que governou o país entre 2017 e 2021, foi oficialmente nomeado pelo presidente Petr Pavel.

"Prometo a todos os cidadãos da República Tcheca defender seus interesses, tanto a nível nacional como internacional", declarou à imprensa durante a cerimônia de posse.

Por não contar com a maioria suficiente para governar sozinho - 80 cadeiras de 200 -, ele assinou um acordo de coalizão com os partidos SPD (extrema direita, eurocético) e Voz dos Motoristas (direita).

Babis, que fez campanha com a promessa de aumentar os benefícios sociais e reduzir a ajuda à Ucrânia para priorizar os tchecos, defendeu sua lealdade à União Europeia após as eleições.

Contudo, seu retorno ao poder pode implicar uma mudança em relação a Bruxelas e uma aproximação da Hungria e da Eslováquia, que rejeitaram qualquer ajuda militar à Ucrânia e dificultaram as sanções contra a Rússia.

