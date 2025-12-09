Assine
Alcaraz vence João Fonseca em jogo exibição em Miami

GM
Gerard MARTINEZ
09/12/2025 05:59

O espanhol Carlos Alcaraz, líder do ranking mundial, venceu na segunda-feira (8) a jovem promessa brasileira João Fonseca por 2-1, com parciais de 5-7, 6-2 e 10-8 no 'match tiebreak', em uma partida de exibição disputada em Miami (Flórida).

Em um confronto com alguns erros dos dois lados, Alcaraz venceu ao pressionar nos momentos decisivos: no final do primeiro set e no 'match tiebreak'.

Mas o resultado foi o de menos. O espanhol declarou antes do jogo que o mais importante era o entretenimento do público e o objetivo foi alcançado.

A partida foi marcada por pontos espetaculares, sorrisos dos dois lados e um ótimo ambiente entre os 14.100 espectadores que compareceram ao estádio do Miami Marlins, o time de beisebol da cidade.

A expectativa era grande para o primeiro confronto entre o espanhol e a promessa brasileira. 

De um lado, Alcaraz, de 22 anos, o homem que dividiu os oito Grand Slams de 2024 e 2025 com o italiano Jannik Sinner: quatro para cada um. E do outro lado, Fonseca, de 19 anos, que já alcançou a 24ª posição no ranking mundial e venceu os dois primeiros torneios ATP este ano: em Buenos Aires, no saibro, e em quadra coberta na Basileia.

