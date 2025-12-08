Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Brigitte Macron xinga feministas que interromperam show de humorista

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/12/2025 21:24

compartilhe

SIGA

A primeira-dama da França, Brigitte Macron, foi flagrada em um vídeo divulgado nesta segunda-feira (8) chamando de "vadias estúpidas" quatro feministas que interromperam o show de um humorista acusado de estupro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

As ativistas, que usavam máscaras com a palavra "estuprador", pararam o show de Ary Abittan, 51, aos gritos de "Abittan estuprador!". Em 2021, ele foi acusado de estupro por uma mulher, mas os investigadores arquivaram o caso dois anos depois, por falta de provas.

Brigitte Macron assistiu ontem ao show com sua filha e conversou com Abittan antes de ele subir ao palco, segundo um vídeo divulgado pelo veículo local Public.

"Estou com medo", diz Abittan. "Se houver vadias estúpidas aqui, vamos expulsá-las", responde Brigitte, em tom de brincadeira, usando uma expressão vulgar em francês.

O coletivo feminista responsável pela ação de sábado, #NousToutes ("Todas Nós"), converteu o insulto em uma hashtag, que foi compartilhada em várias publicações. A equipe de Brigitte argumentou que suas palavras foram "uma crítica ao método radical usado por aqueles que interromperam o espetáculo".

A França foi sacudida nos últimos anos por uma série de acusações de agressão sexual e estupro contra figuras renomadas da cena cultural, como o ator Gérard Depardieu, condenado em maio por agredir sexualmente duas mulheres em um set de filmagem em 2021, o que ele nega.

O presidente francês, Emmanuel Macron, expressou sua admiração por Depardieu em 2023, quando afirmou que o ator era alvo de uma "caça às bruxas" e que defendia a presunção de inocência.

fff-ah/rmb/gv/hgs/ad/lb/rpr

Tópicos relacionados:

cultura franca mulheres

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay