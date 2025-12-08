Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Justiça turca ordena prisão preventiva de 11 jogadores em caso de apostas

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/12/2025 21:24

compartilhe

SIGA

Um tribunal de Istambul ordenou, nesta segunda-feira (8), a prisão preventiva de 11 jogadores de futebol da primeira e segunda divisões da Turquia, nove dos quais são acusados de apostar em jogos de seus próprios times, informou a mídia turca. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Entre os cinco jogadores da primeira divisão acusados estão Metehan Baltaci, zagueiro do Galatasaray; Alassane Ndao, ponta senegalês do Konyaspor; e Mert Hakan Yandas, meio-campista do Fenerbahçe, acusado de fazer apostas por meio de terceiros. 

Os juízes ordenaram a prisão preventiva de outros nove suspeitos, incluindo os presidentes de dois clubes da terceira divisão acusados de manipulação de resultados durante a temporada 2023-2024. 

Dezenove suspeitos foram liberados sob supervisão judicial, incluindo quatro jogadores da Süper Lig, a primeira divisão do futebol turco.

Cerca de 40 pessoas foram presas na semana passada como parte de uma ampla investigação conduzida pela promotoria de Istambul sobre suspeitas de apostas ilegais e manipulação de resultados. 

Essas investigações, que abalaram o futebol turco, já haviam levado à prisão, no início de novembro, de seis árbitros turcos e do presidente do Eyüspor, clube da primeira divisão. 

A Federação Turca de Futebol (TFF) também demitiu aproximadamente 150 árbitros no mês passado, acusando-os de apostar ativamente em partidas. 

A TFF, que alega querer "limpar" o futebol turco, impôs suspensões de até 12 meses a 25 jogadores da primeira divisão e a quase mil outros que atuam na segunda, terceira e quarta divisões pelo mesmo motivo.

rba/bdx/hgs/nn/ma/aam/rpr

Tópicos relacionados:

apostas fbl investigacao manipulacao tur

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay