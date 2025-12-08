Assine
Trump ameaça México com novas tarifas em disputa por água

08/12/2025 20:50

O presidente americano, Donald Trump, ameaçou nesta segunda-feira (8) impor novas tarifas aos produtos mexicanos caso o país vizinho não forneça mais água aos Estados Unidos em virtude de um acordo bilateral de distribuição.

"O México continua violando nosso tratado integral sobre a água", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social, ao exigir que o país vizinho proporcione mais de 200 milhões de metros cúbicos de água aos Estados Unidos até o fim do ano, caso contrário enfrentará uma tarifa adicional de 5% sobre as exportações mexicanas.

Tópicos relacionados:

agricultura agua comercio diplomacia eua mexico taxas

