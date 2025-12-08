Trump anuncia ajuda de US$ 12 bi para agricultores afetados por tarifas

Donald Trump anunciou, nesta segunda-feira (8), um pacote de ajuda de 12 bilhões de dólares (R$ 65,16 bilhões, na cotação atual) para os agricultores americanos, uma base de apoio crucial que foi afetada pelas consequências de suas políticas comerciais e tarifárias.

Durante uma mesa redonda com produtores agrícolas na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos afirmou que estava tomando "medidas vitais para proteger e defender os agricultores americanos".

Trump enfrentava uma crescente pressão para ajudar esse setor, cujo apoio político lhe permitiu obter um segundo mandato na Casa Branca, mas que sentiu o impacto das tarifas aduaneiras do presidente desde que ele voltou ao poder em janeiro.

Muitos agricultores americanos foram afetados pelas medidas de retaliação tomadas pelos parceiros comerciais dos Estados Unidos e pelos encargos sobre os produtos importados utilizados na agricultura.

"Amamos nossos agricultores, e como sabem, os agricultores gostam de mim", declarou Trump durante a reunião.

Segundo o presidente republicano, os US$ 12 bilhões seriam financiados com uma "pequena porção" das receitas provenientes das tarifas.

A maior parte da ajuda consistirá em um pagamento extraordinário aos agricultores.

A disputa comercial de Washington com Pequim fez com que as exportações de soja despencassem e que os compradores chineses adiassem novos pedidos ou comprassem de outros países.

A menor demanda provocou a queda dos preços, embora uma recente trégua comercial entre os dois países tenha facilitado a retomada das compras do grão por parte de Pequim.

Trump afirmou que acreditava que o presidente chinês, Xi Jinping, faria "ainda mais do que prometido" em relação à soja, após sua recente reunião em uma cúpula na Coreia do Sul.

- "Problema de acessibilidade" -

O presidente americano culpou repetidamente seu antecessor democrata Joe Biden pelos problemas enfrentados pelos agricultores americanos.

Mas a situação lembra a primeira presidência de Trump, quando suas tarifas causaram mais de US$ 27 bilhões (R$ 146,6 bilhões) em perdas nas exportações agrícolas americanas entre 2018 e 2019.

Naqueles anos, o governo forneceu US$ 23 bilhões (R$ 124,9 bilhões) aos agricultores afetados pelas disputas comerciais.

A secretária de Agricultura de Trump, Brooke Rollins, anunciou que o governo destinaria inicialmente US$ 11 bilhões (R$ 59,7 bilhões) para cultivos e reservaria outro US$ 1 bilhão (R$ 5,4 bilhões) para as áreas mais necessitadas.

O republicano também prometeu recentemente apoiar os pecuaristas americanos, em meio a uma alta nos preços da carne bovina para os consumidores.

Os custos haviam aumentado por diversas razões, incluindo uma seca e menores importações do México devido a problemas sanitários. Isso se somou ao aumento do custo de vida enfrentado pelas famílias americanas.

O anúncio de Trump sobre a ajuda ao setor agrícola ocorreu em meio a um crescente descontentamento da população com as políticas econômicas do presidente, em particular pelas tarifas e pelo custo de vida.

O mandatário de 79 anos viajará pelo país nos próximos meses para promover sua agenda econômica. Ele começará com um discurso na Pensilvânia na terça-feira.

Trump pareceu suavizar um pouco sua mensagem nesta segunda, ao reconhecer um "problema" de acessibilidade, depois de tê-lo descartado repetidamente nas últimas semanas como uma "farsa" e um "golpe" de seus rivais democratas.

"Os democratas causaram o problema de acessibilidade e nós estamos resolvendo", assegurou.

