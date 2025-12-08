Manchester United goleia lanterna Wolverhampton (4-1) e é 6º na Premier League

O Manchester United teve uma atuação irregular, mas conseguiu derrotar o lanterna Wolverhampton, que vem lutando contra o rebaixamento nesta temporada, por 4 a 1, e retornar à metade superior da tabela da Premier League nesta segunda-feira (8), no último jogo da 15ª rodada.

Em uma parte de cima da tabela extremamente equilibrada, o United, 12º colocado antes do início da partida, subiu para a 6ª posição (25 pontos), empatado com o Chelsea (5º) e a cinco pontos do Top 3.

Diante de um frágil Wolverhampton, que ainda não venceu nenhuma partida no campeonato nesta temporada, os jogadores comandados pelo técnico Ruben Amorim abriram o placar com um gol estranho de Bruno Fernandes, que conseguiu marcar apesar de escorregar duas vezes (25').

Mas, após várias oportunidades perdidas, os 'Red Devils' mostraram excesso de confiança e permitiram que o Wolverhampton se recuperasse e empatasse pouco antes do intervalo com um gol acrobático do meio-campista Jean-Ricner Bellegarde após um cruzamento na altura da marca do pênalti (45'+2). Foi o primeiro gol do 'Wolves' no campeonato desde o dia 26 de outubro.

O Manchester United se acertou no início da segunda etapa e, após um contra-ataque bem executado, o ponta-direita Bryan Mbeumo recolocou o United em vantagem (51').

Bellegarde, que deve disputar a Copa do Mundo do próximo verão pela seleção haitiana, sofreu uma lesão e teve que sair de campo mancando, e seus companheiros de equipe caíram de rendimento em seguida.

Mason Mount, após uma ótima assistência de Bruno Fernandes, ampliou (62') e o português fechou sua boa atuação com um gol de pênalti na reta final (82'), para o desespero da torcida no Molineux Stadium.

--- Resultados da 15ª rodada do Campeonato Inglês

- Sábado:

Aston Villa - Arsenal 2 - 1

AFC Bournemouth - Chelsea 0 - 0

Manchester City - Sunderland 3 - 0

Everton - Nottingham 3 - 0

Newcastle - Burnley 2 - 1

Tottenham - Brentford 2 - 0

Leeds - Liverpool 3 - 3

- Domingo:

Brighton - West Ham 1 - 1

Fulham - Crystal Palace 1 - 2

- Segunda-feira:

Wolverhampton - Manchester United 1 - 4

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 33 15 10 3 2 28 9 19

2. Manchester City 31 15 10 1 4 35 16 19

3. Aston Villa 30 15 9 3 3 22 15 7

4. Crystal Palace 26 15 7 5 3 20 12 8

5. Chelsea 25 15 7 4 4 25 15 10

6. Manchester United 25 15 7 4 4 26 22 4

7. Everton 24 15 7 3 5 18 17 1

8. Brighton 23 15 6 5 4 25 21 4

9. Sunderland 23 15 6 5 4 18 17 1

10. Liverpool 23 15 7 2 6 24 24 0

11. Tottenham 22 15 6 4 5 25 18 7

12. Newcastle 22 15 6 4 5 21 19 2

13. AFC Bournemouth 20 15 5 5 5 21 24 -3

14. Brentford 19 15 6 1 8 21 24 -3

15. Fulham 17 15 5 2 8 20 24 -4

16. Leeds 15 15 4 3 8 19 29 -10

17. Nottingham 15 15 4 3 8 14 25 -11

18. West Ham 13 15 3 4 8 17 29 -12

19. Burnley 10 15 3 1 11 16 30 -14

20. Wolverhampton 2 15 0 2 13 8 33 -25

