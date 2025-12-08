Milan vence de virada na visita ao Torino (3-2) e recupera liderança do Italiano

O Milan, que chegou a ficar em desvantagem de dois gols no placar, conseguiu vencer o Torino fora de casa por 3 a 2 graças a dois gols do atacante americano Christian Pulisic e reassumiu a liderança do Campeonato Italiano nesta segunda-feira (8), no último jogo da 14ª rodada.

Após um primeiro tempo desastroso, no qual o Torino abriu o placar com Nikola Vlasic de pênalti aos 10 minutos e Duvan Zapata ampliou aos 17, o Milan finalmente acordou.

O meio-campista francês Adrian Rabiot diminuiu aos 24 com um chute de longa distância no ângulo, marcando seu primeiro gol desde que chegou ao Milan vindo do Olympique de Marselha no final de agosto.

A entrada de Pulisic no segundo tempo, após ser poupado por estar gripado, se mostrou decisiva para o Torino. O jogador da seleção americana empatou aos 67 minutos de jogo com seu primeiro toque na bola, apenas um minuto depois de substituir Davide Bartesaghi.

O ex-jogador do Borussia Dortmund garantiu a vitória para sua equipe dez minutos depois (77'), após receber um cruzamento de Samuele Ricci.

Graças à sua 13ª partida consecutiva sem derrota na Serie A, o Milan, com 31 pontos, alcançou o Napoli, que derrotou a Juventus por 2 a 1 no domingo. Mas os 'rossoneri' ocupam a primeira colocação graças ao saldo de gols superior ao dos napolitanos (+11 contra +10).

A Inter de Milão, que goleou o Como (4-0) no sábado e tem 30 pontos, está na cola da dupla de líderes.

Já a Roma (4ª, 27 pontos), se afastou do grupo do topo da tabela após sua segunda derrota consecutiva, no domingo, para o Cagliari (1-0).

--- Resultados da 14ª rodada do Campeonato Italiano:

- Sábado:

Sassuolo - Fiorentina 3 - 1

Inter - Como 4 - 0

Hellas Verona - Atalanta 3 - 1

- Domingo:

Cremonese - Lecce 2 - 0

Cagliari - Roma 1 - 0

Lazio - Bologna 1 - 1

Napoli - Juventus 2 - 1

- Segunda-feira:

Pisa - Parma 0 - 1

Udinese - Genoa 1 - 2

Torino - Milan 2 - 3

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Milan 31 14 9 4 1 22 11 11

2. Napoli 31 14 10 1 3 22 12 10

3. Inter 30 14 10 0 4 32 13 19

4. Roma 27 14 9 0 5 15 8 7

5. Bologna 25 14 7 4 3 23 12 11

6. Como 24 14 6 6 2 19 11 8

7. Juventus 23 14 6 5 3 18 14 4

8. Sassuolo 20 14 6 2 6 19 17 2

9. Cremonese 20 14 5 5 4 18 17 1

10. Lazio 19 14 5 4 5 16 11 5

11. Udinese 18 14 5 3 6 15 22 -7

12. Atalanta 16 14 3 7 4 17 17 0

13. Cagliari 14 14 3 5 6 14 19 -5

14. Genoa 14 14 3 5 6 15 21 -6

15. Parma 14 14 3 5 6 10 17 -7

16. Torino 14 14 3 5 6 14 26 -12

17. Lecce 13 14 3 4 7 10 19 -9

18. Pisa 10 14 1 7 6 10 19 -9

19. Hellas Verona 9 14 1 6 7 11 21 -10

20. Fiorentina 6 14 0 6 8 11 24 -13

