Petróleo fecha em queda em meio a debates sobre Ucrânia e temor de excedentes

As cotações do petróleo recuaram nesta segunda-feira (8), apagando os ganhos obtidos no fim da semana passada.

Os valores da commodity estão sendo afetados há semanas pelas incertezas sobre o plano dos Estados Unidos para solucionar o conflito na Ucrânia e os temores de um excesso de oferta.

O preço do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em fevereiro, caiu 1,98%, para 62,49 dólares. Seu equivalente no mercado americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI) com vencimento em janeiro, recuou 2,00%, a 58,88 dólares.

"As esperanças sobre um possível acordo de paz entre Ucrânia e Rússia seguem incertas, pois as tensões diplomáticas persistem", destacou Soojin Kim, analista da MUFG.

Nesta segunda-feira, os aliados europeus demonstraram, em Londres, sua solidariedade com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, e expressaram ceticismo sobre "alguns detalhes" das propostas americanas para pôr fim à guerra na Ucrânia.

Desde que Washington apresentou, há quase três semanas, um plano considerado muito favorável à Rússia, as potências europeias aliadas de Kiev tentam fazer sua voz ser ouvida.

Os operadores do mercado acompanham com atenção essas discussões, à espera de saber o destino das sanções americanas contra o setor petrolífero russo.

"Para além dos fatores geopolíticos, os fundamentos do mercado seguem indicando uma tendência de baixa", ressaltaram os analistas do Eurasia Group.

